青藏高原 將成為世界最大國家公園？

中國大陸目前計畫將青藏高原以及周圍山區，設置為國家公園，一旦成真，將成為全世界最大的國家公園。(新華社資料照片)

中國大陸目前計畫將青藏高原以及周圍山區，設置為國家公園，一旦成真，面積超過250萬平方公里，將超越丹麥的東北格陵蘭國家公園，成為全世界最大的國家公園。

南華早報報導，今年夏天，中國大陸政府將對青藏高原開展最大規模的科學考察。有關的科學家們透露，國家公園的劃設目的是「保護最後一片淨土」。青藏高原被稱為「第三極」，範圍主要涵蓋西藏和青海，美麗景致吸引世界各地的觀光客前往此地旅遊，數據顯示，以西藏自治區部分為例，2015年遊客累積人數突破2000萬人次。

不過，報導提到，這一項目的可行性也受到質疑。中科院青藏高原研究所教授劉景時表示，美國以數十年時間才摸索出管理世界上第1個國家公園的方法；但這個國家公園將是前者的250倍，自然資源豐富，且仍有許多城市、鄉鎮和游牧部落，將限制很多經濟活動，必須搬遷一些居民，並意味著大多數採礦活動將停止，執行上會面臨眾多挑戰。

報導指出，中國大陸對此事非常重視，領導人敦促要保護青藏高原，視為勢在必行的環境保護要務，中科院青藏高原研究所研究員王世平表示，「子孫後代將感謝我們今天所做的一切」。

(中時)