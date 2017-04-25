五月雪開始紛飛 兩岸遊客搶先感受浪漫
受到氣候影響，今年全台各地桐花普遍延後開放，不過有遊客前往苗栗縣知名旅遊景點客家大院，發現有桐花綻放，白色的花朵隨著微風飄落，宛如五月雪般，直呼「美呆了」；而三義西湖渡假村花朵也逐漸怒放，準備迎接桐花祭和5月7日浪漫的桐花婚禮。
銅鑼鄉的客家大院桐花公園已由苗栗縣政府委外經營，影視公司已在其中規畫許多拍攝場景，轉型成為「貓貍影城」，目前已吸引台視最新8點檔「牡丹花開」以及民視學生戲劇「我的老師叫小賀」等節目前往拍攝。
正值全台大多數地區的桐花都含苞待放，唯獨客家大院周邊的桐花，已綻放出一叢叢白色花朵，當地居民指出，這個區塊的油桐樹大大小小多達3000餘株，其中少數3年桐已搶先開放甚至落花，緊接著是千年桐怒放，將掀起另一波高潮。
貓貍影城業者表示，從4月上旬開始就逐漸看到枝頭上出現油桐花，現在有數十株油桐樹上開滿白花，風勢稍微大一些，花朵隨著微風飄落，宛如下雪一樣，名符其實的「五月雪」。
從台中來的大陸籍配偶張太太，透過網路得知花訊，一早就和鄰居王小姐專程坐火車前往賞桐花，張太太表示，沒想到在台灣還能看到宛如峇里島的景致，實在「物超所值」、「不虛此行」。
張太太更展現好手藝，用自己事先準備的針線，把掉落下來的油桐花串成花圈和項鍊，直接穿戴在身上，興奮地說「超喜歡的」；業者指出，27日起將是油桐花就會大量「怒放」，花期約1個月左右，想要一賞「五月雪」的民眾可得把握機會。
(中時)
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