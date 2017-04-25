扮豬吃老虎 美最殺軍機

在F-22「猛禽」（F-22 Raptor）匿蹤戰機、A-10雷霆（Thunderbolt）攻擊機，B-52轟炸機與鷂式（Harrier Jump Jet）戰機中，美國海軍的E-6「水星」（E-6 Mercury）潛艇通信中繼機看來並不起眼。

這款飛機是由波音707客機改造而成，看來毫無殺傷力，但可千萬別「以貌取機」。

《國家利益》（The National Interest）網指出，儘管「水星」本身並不攜帶任何武器，但在五角大廈的運籌帷幄下，它可以指揮發射陸基與海基可能是最具殺傷力的核子彈道飛彈。從這個角度來看，它或許是殺傷力最強的軍機。

當然，美軍在內布拉斯加州設有陸上「全球作戰中心」（Global Operations Center），並有陸基信號發射機，在「戰略核三角」（Nuclear Triad），也就是由陸、海、空發射的核武間負責傳遞訊息。

然而，要是在敵方第一次攻擊下，美國陸上指揮中心便遭摧毀，E-6仍能維持總統、國防部長與核武部隊間的通訊力。

換句話說，拜這些末日軍機之賜，就算核武部隊被斬首，它的身體還是能繼續發揮攻擊力。

E-6的基本任務是掌控並行動（Take Charge and Move Out，TACAMO）。

而E-6A裝有31支通訊天線，最初只負責為美國海軍潛艇傳遞訊息。後來它改裝油耗較低的CFM-56渦輪噴射引擎後，續航時間可達15小時，而經空中加油後，更可達72小時。

E-6為了用超低頻（Very Low Frequency，VLF）無線電，必須在高處持續沿著一定的軌道飛行。而潛藏在海中深處的俄亥俄級（Ohio-class）核潛艇雖然遠在幾千英里外，也能接收到這些超低頻信號。

由於服役延壽計畫（Service Life Extension Program，SLEP），加上持續更新系統並進行相關調整，E-6預料應該能持續服役至2040年。

(中時電子報)