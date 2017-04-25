腸病毒進入流行期 呼籲家長留意

目前腸病毒疫情處於相對低點，但家長仍不可大意，感染腸病毒應在家休息，不要上學。(林和生攝)

目前腸病毒疫情處於相對低點，但歷年資料顯示，每年腸病毒疫情自3月底開始上升，於5月底至6月中達高峰，民眾切勿輕忽，注意個人衛生，勤洗手，尤其家中有嬰幼兒的家長及教托育工作人員，除加強個人衛生外，需留意幼兒是否出現腸病毒重症前兆病徵，及早發現及早治療。

依據疫情監測資料統計，上周全國門、急診腸病毒就診人次共計3139人次，尚處於低點。病毒監測資料顯示，今年截至4月24日，國內共檢出14例腸病毒71型散發個案，顯示社區中仍有腸病毒71型活動，惟個案均為輕症；今年累計1例腸病毒併發重症病例，感染克沙奇A2型，去年累計33例重症病例。

屏東縣政府衛生局表示，腸病毒傳染力極強，在人與人密切接觸、互動頻繁的處所，如家庭與校園、安親班等地方最容易傳播，提醒家長若家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息，不要上學或帶至安親班，以降低交叉感染的機會。

部分患者感染腸病毒後僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺及預防而成為潛在傳染源，因此民眾要特別注意自身與嬰幼兒的衛生習慣，大人返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前應以肥皂正確洗手。

由於腸病毒重症病程發展快速，請家長留意嬰幼兒是否出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵。一旦出現上述病徵，請盡速送往醫院接受治療。

(中時)