苗栗頭份四月八踩街將登場 社區動員做花燈

參與頭份四月八花燈踩街的苗栗頭份社區穿上韓服，手提以回收寶特瓶做成的桐花提燈，向鄉親介紹，其實韓國人也過四月八。（社區提供）

客庄十二大節慶之一的頭份四月八靚燈好客節將於周末登場，30日晚間的創意踩街花燈比賽，將有30隊踩街隊伍較勁，首度參加踩街的頭份社區動員社區成員製作花燈，將以「世界的四月八」為主題參賽，社區盡力準備，為頭份四月八增添精采。

苗栗縣頭份市四月八好客節29日晚間開幕式，將在市公所前廣場吃辦桌，30日創意踩街花燈比賽，將動員在地社區、社團與學校組成30隊踩街隊伍，以「舞燈靚」為概念，結合花燈、舞蹈、客家元素融入踩街表演，呈現專屬頭份四月八的特色。

頭份市頭份社區首次參與四月八，社區成員穿上韓服，手提以回收寶特瓶做成的桐花提燈，向鄉親介紹，韓國也有四月八。社區成員溫翊雯說，蒐集資料發現，韓國人也過四月八，踩街服裝選擇穿韓服走上街。

另一旁成員趕著製作花燈，配合花燈踩街主題，社區成員們將回收的寶特瓶加以剪裁，製作成桐花提燈，再加上LED燈飾，讓桐花燈看起來繽紛璀璨，在夜裡相當吸睛。

負責製作花燈的鄭鈺君說，社區搜集製作桐花提燈的主要材料寶特瓶，再動員社區成員親手剪裁製作花跟瓶子，全都是環保素材。

頭份社區提早曝光踩街服裝與燈飾，有信心的說不怕其它社區較勁，歡迎遊客周末來頭份市區看精彩的踩街花燈比賽。

(中時)