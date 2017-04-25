籌設屏東文學館 屏縣府發表作家身影紀錄片

屏東縣政府委託屏東大學製作作家身影紀錄片與《屏東文學青少年讀本》，透過記錄影像的感動力與文學讀本的親切入門，啟發年輕一代接力傳承。(林和生攝)

為籌設屏東文學館，屏東縣政府委託屏東大學製作作家身影紀錄片與《屏東文學青少年讀本》，透過記錄影像的感動力與文學讀本的親切入門，啟發年輕一代接力傳承，為文學志業而奮鬥努力，未來縣府也會辦理相關講座活動，持續傳承發揚「屏東文學」。

屏東縣長潘孟安表示，歷年來文學家書寫屏東的山海風情與情感記憶，早已斐然可觀，但令人缺憾的是至今還沒有一間屏東文學館，有鑑於此，他邀集學者專家成立屏東文學館籌備委員會，此次發表的作家身影紀錄片與青少年讀本是文學館籌設的先行成果。

未來文化處本館將改建成屏東圖書總館，其中一個樓層將設置屏東文學館，預計明年底開館，成為推廣閱讀與發揚屏東文學的重要基地。

(中時)