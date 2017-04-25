男子3度持槍被逮　每次都交保

許姓男子3度持槍被抓，每次都能交保。（陳鴻偉翻攝）

38歲許姓男子疑似從事販毒工作，為保護毒品擁槍防身，本月11日遭北市中山分局警方查獲，移送到北檢以5萬元諭令交保，但許向檢察官表示沒錢，最後僅限制住居就讓他離開，許獲釋後疑似持續販毒，23日在桃園遭又遭大安分局警方逮捕，起獲1把改造手槍及多包安非他命毒品，許這次被移送後再度獲得交保。

警方表示，許今年其實已被查獲3次，3次都持有槍剩，但最後都是交保，然後繼續犯案，今年1月他先是在網路上，以1把3萬元販賣改造槍枝，還辯稱「自己玩膩了」，最後遭台中警方查獲，警方對他如此輕易就能取得槍枝十分懷疑，但許對來源都拒絕回答。

大安警方日前獲報許嫌持有槍毒，經多日埋伏，23日深夜在桃園民生路將他逮捕，並在他的背包內查獲改造手槍、2包總重5公克的安非他命、3包總重4公克的海洛因，另有夾鏈袋及電子磅秤等證物，許嫌警訊時辯稱是自己吸食，說法避重就輕，絲毫不見悔意。

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(中時)