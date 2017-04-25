成本高五倍 人道飼養雞和蛋都更健康

菊鳥畜牧場以動物福利方式飼養蛋雞，除了雞寮是負壓、水濂式，蛋雞到處跑跳，不像一般關在籠子的蛋雞那麼無奈。（周麗蘭攝）

每隻雞都都能自由移動，精神抖擻（周麗蘭攝）

一隻雞隔著玻璃與李進勇對看（周麗蘭攝）

菊鳥畜牧場的蛋雞活跳跳，一隻母雞看到人很好奇，跳出雞寮「越獄」，但只自由3秒鐘。（周麗蘭攝）

縣長李進勇參訪菊鳥的人道飼養方法，肯定業者的用心，他拿蛋組裝看看。（周麗蘭攝）

戴奧辛雞蛋引起消費者關注蛋怎麼生產，雲林縣西螺鎮菊鳥牧場採行人道飼養方式，讓雞到處跑、自由生蛋，成本比傳統高５倍，自創品牌「福氣蛋」，縣長李進勇今(25)天參訪呼籲，民眾多給人道飼養的蛋雞場支持。

菊鳥畜牧場是雲林縣首家通過「雞蛋產銷履歷」及「動物福利」雙認證的蛋雞場，全場水簾式禽舍、自動給料，雞隻可在地面及棲架自由活動，飼養隻數也較寬鬆，與傳統「籠飼」完全不同。

菊鳥牧場負責人薛靖穎表示，動物福利飼養的規範是1坪不多於12隻雞，菊鳥約是8隻；該場長150公尺、寬12公尺的雞寮為例，傳統籠飼可養到20萬隻，菊島的「平飼」只養3萬隻。

薛靖穎說，籠飼的蛋雞每天都會下蛋，不生蛋的雞很快被淘汰，產蛋率高達95%；菊鳥的蛋雞是集體活動，不那麼嚴密監控，沒下蛋也不會急著被淘汰，「牠們吃吃喝喝、玩、睡、下蛋。」

人道飼養的產蛋率約僅90%，原因除如上述，另外讓雞吃得很飽也會使產蛋率下降，但薛認為「比較快樂的雞有比較健康的蛋」。

菊鳥人道飼養的蛋雞成本比傳統高5倍，1盒8顆蛋賣150元，大多靠訂單宅配，縣長李進勇參訪表示，公平對待動物的人道飼養方式令他相當敬佩，要進軍國際的話，他鼓勵縣內畜牧場採取這樣高規格標準。

農業處長張世忠表示，雲林縣蛋雞場約37家、60多萬隻雞，主要供應雲林傳統市場，雖蛋雞產量不大但業者努力轉型，目前已有4、5家規劃朝向新式平飼，符合動物福利模式飼養，縣府也將持續輔導設置。

(中時)