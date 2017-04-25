開放民眾入住 八德榮家入住率高
退輔會主委李翔宙，今天召集全省16所榮家首長，在八德榮家辦理社區照顧關懷據點示範觀摩，李翔宙表示，輔導會所屬16所榮家，共有8666床床位，入住超過8成5，去年年2月15日起更開放百分之5的床位，提供65歲以上民眾安養、養護及失智照顧服務，目前已有35位入住、165位民眾登記，未來將陸續入住，預計年底就能住滿。
李翔宙也說，畢竟床位有限，為了能照顧到更廣大有需要的民眾，16所榮家自2007年7月起就有設置社區關懷據點，平日早上8點到下午4點開放周邊長者前往共享資源，為社區老人及弱勢家庭提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務、健康促進等服務。
八德榮家主任秦金陵表示，榮家現階段開放夫妻房10床，男、女民眾房各10床，採分區管理、集中式照護，主要提供安養民眾申請入住，收費標準每人每月含伙食費為1萬2000元，開放申請至今已有34人送件審核、8人核定辦理入住。
(中時)
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