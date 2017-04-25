曾用羽球開球的戴資穎 將替中信開球
出身高雄的戴資穎在女子羽球躍居世界球后，近期寫下羽球超級系列賽5連冠佳績，想親眼目睹這名台灣之光身影的球迷們，現在有機會了！中信兄弟球團25日宣布於下月6日「象高雄出發」系列賽第二戰，邀請小戴擔任開球嘉賓，替精采的賽事開出漂亮的第一球。
小戴於2012年倫敦奧運後，曾經替統一獅開過球，當時她不僅與林岳平在場內「對決」，最後還用羽球拍開出漂亮的好球。如今小戴在去年香港羽球超級賽奪冠後，成為台灣羽球史上最年輕羽球球后，再度獲邀擔任開球嘉賓，屆時會有什麼「新梗」出現，值得期待。
中信兄弟睽違兩年，再度於高雄澄清湖棒球場安排主場賽事，下月5日起將與富邦悍將展開3連戰交手；中信球團也藉此機會，於系列賽第二戰邀請出身高雄的小戴到場開球。此外，中信球團將提供小戴30萬台幣的訓練獎金，期望用實際行動給予小戴支持，讓她能在國際戰場上繼續發光發熱。
(中時電子報)
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