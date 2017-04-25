嫌犯拒捕疑爆槍戰 花蓮員警左膝中彈送醫

中槍的溫姓警員送往門諾醫院後並生命危險。（許家寧攝）

花蓮市國興五街148號前今天下午發生一起槍擊案，49歲的溫姓港務員警與刑大追緝毒品，擁槍的孫姓嫌犯因拒捕疑似開槍擊中溫警左膝，中槍的溫警隨後送往花蓮門諾醫院，並無生命危險，警方增派多網警力到現場支援，隨後中槍的嫌犯則是送往花蓮慈濟醫院。

(中時)