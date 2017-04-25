長榮航空線上旅展　夏天就該這麼玩

台北國際觀光博覽會將於5月5日登場，長榮航空即日起至5月15日，推出「2017長榮航空夏季線上旅展，夏天就該這麼玩」，精選全球多條航線推出優惠票價，想及早規畫暑期旅遊就趁現在！

長榮航空規劃都會FUN一夏、避暑天堂、沁涼戲水樂、夢幻LONG STAY等4大主題，推出多條夏季熱門航線超值票價，包括都會FUN一夏的新加坡來回6790元起（未稅）、芝加哥來回2萬5372起（含稅）；避暑天堂溫哥華來回2萬5958元起（含稅）、東京來回7857元起（未稅）；沁涼戲水樂的宿霧來回6693元起（未稅）、峇厘島來回1萬1834元起（未稅）；夢幻LONG STAY倫敦來回2萬855元起（未稅）、洛杉磯來回2萬6406元起（含稅），用手機APP購票還可再折抵100元。

長榮今年推出4架全新三麗鷗家族彩繪機，特別提供優惠票價，酷企鵝郊遊機飛航的福岡來回8439元起（未稅）、首爾來回5723元起（未稅），多肖像夢想機與派對機飛航之東京（羽田）來回9603元起（未稅）、上海（虹橋）來回8488元起（未稅），Hello Kitty友誼機執飛的沖繩來回3880元起（未稅）、大阪來回7081元起（未稅）。

(中時)