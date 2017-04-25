雲林縣燒1公噸垃圾 需回運1.8公噸底渣

雲林縣每外運焚燒每1噸垃圾必須回運1.8公噸灰渣，戴奧辛蛋疑雲事件發生，令民眾更加擔心底渣有毒性汙染疑慮。

雲林縣垃圾委外焚化，每燒每1噸垃圾必須回運1.8公噸灰渣，戴奧辛雞蛋疑雲發生後，矛頭指向焚化爐的灰渣可能加入飼料是禍首，令縣民更擔心灰渣確實有毒性汙染疑慮。

本月初縣議會臨時會，縣府遭不分藍綠議員齊轟1公噸垃圾換1.8公噸底渣是不平等條約，要求重新談判，戴奧辛蛋事件發生後，更令民眾不滿雲林縣成為灰渣垃圾山。

古坑鄉代會上週抗議公所同意縣府在該鄉崁腳垃圾轉運站，囤置外縣市回運的底渣2100多公噸，唯恐汙染地下水，限期公所5月20日前清除完畢。

縣長李進勇25日表示，公共工程委員會與環保署都有訂定底灰規範，用途必須符合工程會建議的範圍，只要按照標準程序，不會對人體或環境造成傷害。

李進勇強調，在本縣無法自主處理垃圾之下，這樣的互惠必須接受，但也一再促請環保署出面找相關縣市協商合理回運的比例。

李進勇呼籲「共體時艱」，民眾不能獨善其身，只要求政府幫忙處理垃圾，而不負擔配合工作。

有議員建議按各鄉鎮垃圾焚化量，依比例均攤底渣數量，李進勇表示可以考慮，但「底渣也不能隨便亂放」。

外傳環保署補助雲縣環保局在麥寮鄉設置「區域性灰渣衛生掩埋場」，麥寮鄉長許忠富在臉書表示，如果各鄉鎮不能放自己垃圾產生的底渣，他身為鄉長也堅決反對別鄉鎮底渣放在麥寮鄉。

(中時)