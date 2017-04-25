雲林縣燒1公噸垃圾 需回運1.8公噸底渣
雲林縣垃圾委外焚化，每燒每1噸垃圾必須回運1.8公噸灰渣，戴奧辛雞蛋疑雲發生後，矛頭指向焚化爐的灰渣可能加入飼料是禍首，令縣民更擔心灰渣確實有毒性汙染疑慮。
本月初縣議會臨時會，縣府遭不分藍綠議員齊轟1公噸垃圾換1.8公噸底渣是不平等條約，要求重新談判，戴奧辛蛋事件發生後，更令民眾不滿雲林縣成為灰渣垃圾山。
古坑鄉代會上週抗議公所同意縣府在該鄉崁腳垃圾轉運站，囤置外縣市回運的底渣2100多公噸，唯恐汙染地下水，限期公所5月20日前清除完畢。
縣長李進勇25日表示，公共工程委員會與環保署都有訂定底灰規範，用途必須符合工程會建議的範圍，只要按照標準程序，不會對人體或環境造成傷害。
李進勇強調，在本縣無法自主處理垃圾之下，這樣的互惠必須接受，但也一再促請環保署出面找相關縣市協商合理回運的比例。
李進勇呼籲「共體時艱」，民眾不能獨善其身，只要求政府幫忙處理垃圾，而不負擔配合工作。
有議員建議按各鄉鎮垃圾焚化量，依比例均攤底渣數量，李進勇表示可以考慮，但「底渣也不能隨便亂放」。
外傳環保署補助雲縣環保局在麥寮鄉設置「區域性灰渣衛生掩埋場」，麥寮鄉長許忠富在臉書表示，如果各鄉鎮不能放自己垃圾產生的底渣，他身為鄉長也堅決反對別鄉鎮底渣放在麥寮鄉。
(中時)
關鍵字：雲林縣
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。