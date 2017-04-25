黃宇焌不到30歲 靠種香蕉存第二桶金
不到30歲的屏東內埔鄉農民黃宇焌，靠著種香蕉將存入人生第2桶金。黃宇焌3年前退伍後便留在家裡與父親一起種香蕉，目前種了2公頃多，這幾年台灣香蕉價格都不錯，他說務農雖然辛苦，但收入還不錯，是年輕人可以考慮的行業。
黃宇焌小時候家裡經營收購椰子事業，常要幫忙採椰子，對務農並不陌生，也不排斥；不過後來進口椰子取代國產椰子，便改種香蕉。他退伍後決定留在家中幫忙，並報名屏東縣政府的燕南飛計畫，學習當農夫。
目前除了家中田地，他也在高樹租農田種香蕉。他說屏東氣候及土壤非常適合香蕉生長，台灣蕉農種植技術也非常高明，有很多前輩可學習。他亦在香蕉場內學習種苗、選種、施肥、採收等，並透過酵素基肥改良土壤，種出高品質香蕉。
他說，目前香蕉產量不多，多以銷售國內市場為主，預估5、6月進入高峰期。近年來香蕉都維持在每公斤60到90元的不錯價格，國人也喜歡吃香蕉，尤其通路愈來愈多元，便利超商都買得到。
務農3年已讓他準備存下人生第2桶金，他說，務農雖然比當兵辛苦，但生活較自由，看到種的香蕉成熟採收時也很有成就感，是很不錯的行業。
(中時)
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