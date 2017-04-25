毒鴛鴦互相不知遭通緝 員警攔查一起送辦

林女抱怨男友通緝還趴趴走，卻不知自己也遭通緝。(林和生翻攝)

馬男因通緝被捕，女友也意外被查出通緝身分。(林和生翻攝)

屏東警分局民生派出所前日攔查一名男子，發現為毒品通緝犯，將他帶回派出所，同行女友一同前往，正當女友抱怨男友為何不知自己遭通緝還亂跑時，員警查證女子身分，發現女子亦是毒品通緝犯，且通緝時間更長，並在她包包內查獲安非他命一小包，一旁被逮捕的男友此時調侃女友「五十步笑百步」，全案訊後依毒品通緝犯移送偵辦。

派出所員警孫志忠、陳佑宣巡邏時，在屏市街頭見1輛汽車車頭大燈毀損，遂上前盤查，經查證身分後，發現駕駛馬姓男子為高雄市橋頭地檢署發布的毒品通緝犯，警方立即控制行動，並呼叫所內同仁支援帶回。

因當時車內還有林姓女友無法及時查證身分，故先由支援同仁將這對情侶一同載回派出所內，途中林女責怪男友為何不知道通緝犯身分還到處亂跑，沒想到員警在所內查詢林女身分後，發現林女亦是屏東地檢署發布的毒品通緝犯，甚至遭通緝時間還比馬姓男友早了3個月，連一旁被逮捕的男友也調侃真是「五十步笑百步」。

警方另在林女隨身攜帶的手提包內發現1小包透明夾鏈袋包裝的白色結晶體，初步檢驗呈現二級毒品安非他命陽性反應。警方偵詢後將2人以毒品通緝案、毒品危害防制條例案移送偵辦。

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(中時)