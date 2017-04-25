省錢 俄國可能放棄新造航艦計畫

俄國庫茲涅佐夫上將號航艦在今年即將大修，俄國海軍正在思考是否要再建造航空母艦。(圖/俄國衛星網)

俄國曾經多次的軍備展中，展示雄心勃勃的「暴風級」(Project 23000E)航空母艦概念模型，預計採用核子動力，排水量達10萬噸的巨物，以趕上或追近美國的航艦實力。但是最近似乎計畫改變了，俄國可能會將預算挪為升級現有的庫茲涅佐夫上將航艦，不追求建造新航艦。

俄國衛星網報導，俄國海軍退伍軍人聯合會主席維克多．布里多夫(Viktor Blytov)接受媒體採訪時表示，升級庫茲涅佐夫上將號的成本，遠低於建造新艦的花費，他說：「增加電子設備、通信設備和新一代船舶航空網路的現代化工程，總體花費大約400億盧布（7.15億美元）。我認為這並不算多」

他補充說，傳統上，俄羅斯海軍更依靠的是潛艇，而不是航空母艦。他認為美國的航艦規模並非各國都適用，除美國以外，只有日本和義大利的海軍是具有多艘航空母艦的國家。(按：布里多夫這段說法並不正確，日本和義大利的航艦更偏向突擊艦，而且中國大陸很快就有第2艘)

俄國的暴風級核動力航計畫，可能會中止。(圖/俄國衛星網)

俄國海軍副司令維克多．布許克（Viktor Bursuk）表示，庫茲涅佐夫上將號的翻修工作將於今年開始。布魯斯克指出，翻修與升級的資金將足以確保順利完工。

庫茲涅佐夫上將號是俄羅斯唯一的航空母艦，它是在1990年正式服役，原先有另一艘姐妹艦「瓦良格號」還差1年的工期就可完成，結果因蘇聯解體與經費短缺，最終「瓦良格號」被賣給了中國大陸，成為如今中國大陸的遼寧號。庫茲涅佐夫上將號在孤單的服役期間，曾在1996年至1998年進行改裝。

2016年10月，庫茲涅佐夫上將等到了自己的首次戰場經驗，前往東地中海支援敘利亞的反IS戰鬥行動，在為期三個月的作戰期間，庫艦的戰鬥機總共進行了420架次的攻擊任務，在敘利亞摧毀了1,252個恐怖襲擊目標，稱的上戰果輝煌。

不過俄國軍方可能在實際評量這3個月的任務開銷後，感到航空母艦的營運過於沉重，即使表現優異，卻並非不可取代。事實上俄國在敘利亞駐防的赫梅明空軍基地可以動用的軍機種類更多，出動的架次與轟炸量都更強大，而營運成本卻比航空母艦要少。這些因素都是俄國傾向不再建造新一艘航空母艦的原因。

(中時電子報)