紅葉史前遺址具研究價值 台東縣府將提報試掘

延平鄉紅葉村發現疑似考古遺址，部分史前石板堆置在田間及路旁。（莊哲權攝）

台東縣延平鄉紅葉部落山區有大量打製及磨製石器及陶片，部分巨石與卑南文化的石板相同，也有和長濱文化相同的石柱，有農民收集堆在田間，有的當作步道，台東縣政府邀請學者專家前往會勘，認為有進一步研究價值，縣府將提報試掘。

紅葉村農民10幾年前開墾農地時，地面上就有很多這些巨石，還有陶甕碎片，由於對遺址沒有概念，只知道應該有古人住過，便將完整的巨石保留，有的被當作步道，有的拿來水土保持，還有些部分被民眾撿拾收藏。

台東縣政府日前邀請台灣史前博物館考古學者李坤修、胡青松前往會勘。李坤修等人表示，該遺址屬於卑南文化晚期至三和文化早期遺址，表層因開發已破壞局部文化層，下層文化層或許尚未破壞。

專家認為，該遺址是三和文化早期最北邊的遺址，在學術研究上有一定意義。史前館曾多次調查，發現大量打製及磨製石器，也發現大量陶片，從遺物出土數量及項目判斷，應是一處山區史前聚落遺址，有進一步研究價值。

專家表示，從現址推測為遺址，但仍須深入瞭解，建議試掘及重要性評估，由於位於偏遠山區，保護不易，建議協商地主進行保護監看；另依文化資產保存角度，建議主管機關向文化資產局提報試掘計畫。

(中時)