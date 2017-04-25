小港醫院導入「醫指付」遠端協助就醫親人付款。（小港醫院提供）

高屏區域醫院首波，高雄市立小港醫院導入「醫指付」行動支付APP，提供子女遠端付費之貼心孝親行動，讓長者住院不需要攜帶現金，亦不必擔心款項遺失或不足，安心就醫。

依據衛生福利部102年老人狀況調整報告，我國已正式邁入高齡化社會（Ageing Society），依行政院國家發展委員會人口中推計，預計於107年達14.6%，進入高齡社會（Aged Society），至114年將攀升至20.1%，達到所謂超高齡社會（Super-aged Society）。

80歲以上老人日常生活活動自理困難重要度已達38.7%；該族群過去一年曾住院者住院期主次要照顧者為外(本)籍看護達29.07%。除了自理困難，更遑論自行辦理出院繳費手續，往往需要子女來回奔波。

小港醫院院長侯明鋒表示，高醫醫療體糸-高雄市立小港醫院，有鑑於高齡長者就醫，提供子女遠端付費之貼心孝親行動，與台灣私立醫療院所協會、誠品醫院管理顧問股份有限公司合作，導入「醫指付」行動支付APP，讓長者住院不需要攜帶現金，亦不必擔心款項遺失或不足，安心就醫。

子女祇要在手機安裝APP後完成註冊，憑手機APP綁定的信用卡(Visa、MasterCard、JCB)或Visa金融卡，輸入親友的身份資料，連線醫院批價系統查詢應繳金額，確認後逕在手機完成付費後，長者可直接在護理站領取醫療收據，不需再至大廳收費櫃台排隊。

台灣私立醫療院所協會、Visa宣布醫療行動支付平台-醫指付於106年4月7日起正式啟用，目前結合17家醫療院所及22家銀行，其背後的醫療行動支付平台和各醫院的His系統串接，資料傳輸以及SSL傳輸，搭配AES加密，符合PCI-DSS的支付卡產業安全標準。

(中時)