小港醫院導入「醫指付」 遠端協助就醫親人付款
高屏區域醫院首波，高雄市立小港醫院導入「醫指付」行動支付APP，提供子女遠端付費之貼心孝親行動，讓長者住院不需要攜帶現金，亦不必擔心款項遺失或不足，安心就醫。
依據衛生福利部102年老人狀況調整報告，我國已正式邁入高齡化社會（Ageing Society），依行政院國家發展委員會人口中推計，預計於107年達14.6%，進入高齡社會（Aged Society），至114年將攀升至20.1%，達到所謂超高齡社會（Super-aged Society）。
80歲以上老人日常生活活動自理困難重要度已達38.7%；該族群過去一年曾住院者住院期主次要照顧者為外(本)籍看護達29.07%。除了自理困難，更遑論自行辦理出院繳費手續，往往需要子女來回奔波。
小港醫院院長侯明鋒表示，高醫醫療體糸-高雄市立小港醫院，有鑑於高齡長者就醫，提供子女遠端付費之貼心孝親行動，與台灣私立醫療院所協會、誠品醫院管理顧問股份有限公司合作，導入「醫指付」行動支付APP，讓長者住院不需要攜帶現金，亦不必擔心款項遺失或不足，安心就醫。
子女祇要在手機安裝APP後完成註冊，憑手機APP綁定的信用卡(Visa、MasterCard、JCB)或Visa金融卡，輸入親友的身份資料，連線醫院批價系統查詢應繳金額，確認後逕在手機完成付費後，長者可直接在護理站領取醫療收據，不需再至大廳收費櫃台排隊。
台灣私立醫療院所協會、Visa宣布醫療行動支付平台-醫指付於106年4月7日起正式啟用，目前結合17家醫療院所及22家銀行，其背後的醫療行動支付平台和各醫院的His系統串接，資料傳輸以及SSL傳輸，搭配AES加密，符合PCI-DSS的支付卡產業安全標準。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。