陸首艘國產航母插滿紅旗 下水儀式近了
據大陸《環球時報》報導，位於大連造船廠船塢裡的首艘大陸國產航母有了新動作，記者們拍到艦上工作人員正沿著船體插上一排紅旗，似乎正在準備舉行某種儀式，現場觀看的軍事迷頗為興奮，可能是下水的儀式近了。
報導說，正在大連造船廠建造的大陸首艘航母塗著中共海軍標準的銀灰色塗裝，工作人員在25日下午2時左右在甲板上沿船體插上一排紅旗，但一般下水儀式還會懸掛的彩旗尚未掛上。
一位在距離數百米的香爐礁碼頭上眺望這艘在建航母的大連市民說，該航母在這個船塢中已經建造數年，隨著下水日期的臨近，每天都有不少人慕名而來一睹其風采。另一名退休市民說，大陸首艘航母遼寧艦也是在這個船塢中進行的改裝和下水。依遼寧艦的經驗，未來國產航母下水後，應該是先用拖船拖出船塢，然後停泊在緊貼船塢的一個碼頭泊位上進行後續艤裝。
報導說，新航母下水的方式是在船塢中注水，等船塢閘口開啟後拖出船塢。由於航母船體巨大，船塢注水漂浮的下水方法可以減少下水時的衝擊力。美國新一代核動力航母福特號也是採用同樣的下水方法。
報導指出，按國際慣例，軍艦一般會先舉行命名儀式，然後再舉行下水儀式。不過遼寧艦的情況較為特殊，它原本是蘇聯時代建造的未完工航母「瓦良格」號，直到2012年9月25日正式交付海軍時才更名為遼寧艦。因此這次國產航母是否會在下水公佈艦名，同樣備受關注。
(中時電子報)
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