兩岸美食文化交流 台灣餐飲大放異彩

「第七屆海峽兩岸美食文化交流論壇」今天於台北君品酒店盛大舉行，兩岸餐飲界重量級人物蒞臨會場。（徐力剛攝）

典臻紀-「國宴鮑魚」入選今年「兩岸十大伴手禮」，強調僅使用澳洲環保海域野生鮑魚。（徐力剛攝）

來自澳洲無汙染海域的野生鮑魚，貴婦名媛最愛。（圖片提供／典臻紀）

台灣茶葉站上國際舞台，大雅之堂-「癮茶君茶罐禮盒」獲選「兩岸十大伴手禮」。（徐力剛攝）

2021社會企業以10年老梅製作「梅好老梅酥」，現場詢問度高。（徐力剛攝）

美食無國界，兩岸在餐飲食品交流項目頻繁，食品原料及產業人才互動也日趨熱烈，今天舉行的「第七屆海峽兩岸美食文化交流論壇」活動現場冠蓋雲集，此次超過100家餐飲企業參與，並頒發「兩岸十大名店」、「兩岸十大名廚」、「兩岸十大名師」、「兩岸十大名菜」、「兩岸金質餐飲連鎖品牌」、「兩岸十大伴手禮」與「兩岸金質食品原料品牌」等獎項。

「兩岸十大名菜」台灣表現十分優異，包括雲品溫泉酒店寒煙翠-火焰片皮鴨、圓山大飯店 園苑餐廳-西湖醋魚、頂鮮101美食美景餐廳-黃金龍蝦泡香米、易牙居臻愛婚宴會館-茶香嫩子雞等菜餚，台灣美食躍上國際，大放異彩。其中雲品溫泉酒店寒煙翠-「火焰片皮鴨」將烤鴨外皮淋上君度橙酒後點火，待酒精揮發後鴨皮帶有淡淡橙香，餅皮塗上特製甜麵醬包裹鴨皮與鴨肉，一口咬下鴨皮酥脆口感與醬汁微甜風味在口中融合，令人吮指回味。

另一款頂鮮101美食美景餐廳-「黃金龍蝦泡香米」做工繁複，主廚精選整尾台灣龍蝦入菜，龍蝦頭久熬高湯濃郁，佐以油炸龍蝦肉與海鮮粒，最後加入泰國茉莉香米一同享用，別有滋味。

「兩岸十大伴手禮」獲獎廠商中，典臻紀-「國宴鮑魚」尤為受到矚目，以「一罐一顆」野生鮑魚聞名，強調所有鮑魚皆來自澳洲環保海域，更聘請名廚特製紅燒醬汁，一口咬下Q彈鮑魚搭配醬汁，拌飯、麵滋味一絕。另一入圍伴手禮大雅之堂-「癮茶君茶罐禮盒」嚴選台灣高山茶，茶葉選用原葉茶製作，熱沖、冷泡享受雙重風味，好喝茶葉如同現泡。

由2021社會企業製作的「梅好老梅酥」也獲選台灣十大伴手禮，以「十年老梅」製作，強調不添加化學物質，酸甜口感一口就愛上。

活動現場頒發「兩岸金質餐飲連鎖品牌」，連鎖餐飲業者揚秦國際旗下「麥味登」、「炸雞大獅」，以及森邦有限公司旗下「拉亞漢堡」與「費尼Fanier」品牌雙雙入選，以本土企業之姿站上國際舞台，為台灣爭光。

(中時)