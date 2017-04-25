奧客鑽漏洞貪免費停車被鎖胎 告老闆敗訴

桃園市中壢中正公園旁的一處私有停車場，只要入住一旁旅館就能免費停車，但審核鬆散出現漏洞，鄒姓職業軍人發現後去年底停了近1個月，停車場鎖胎要他「出來面對」，鄒男怒控負責人妨害自由，業者喊冤說只是為了維護合理收費，且鄒男是累犯，桃檢對業者不起訴。

鄒姓軍人去年12月底到中壢中正公園附近的私有停車場取車時，發現左前車輪遭鎖，怒控停車場江姓負責人妨害自由。

江女喊冤說，有和旅館合作，只要入住就能免費停車，但旅館常未確認客戶住宿天數即直接消磁，導致停車場損失嚴重，她發現鄒男的車子從去年11月25日停到12月20日，將近1個月都沒有來取車，且已超過自動櫃員機可結算的9999元上限，才會把車輪上鎖。

江女強調有在車窗上貼紙條，希望來取車的鄒男主動聯繫，比對實際入住和停車天數來結算，鄒男繳完錢後也立刻解鎖讓他離去。

檢方調查發現，鄒男過去也曾被查獲鑽漏洞長時間停車，9月10日至23日停車13天，補繳了8200元，這次又因長達25天補繳了1萬5160元，金額不低。

桃檢認為，江女只是以大鎖將逾期未取車的車輛上鎖，防堵有心人鑽漏洞規避高額停車費，並沒有妨害車子離開，予以不起訴處分。

(中時)