伊甸台中庇護工場 推3款母親節蛋糕
母親節即將來臨，伊甸基金會台中烘焙庇護工場今(25)天舉辦「母親節蛋糕暨新產品發表記者會」，為了宣傳自家產品，庇護員工用走秀的方式向大家介紹，今年推出3款母親節禮盒，「奶油櫻桃派」、「典藏蛋糕」及今年推出適合學生送給媽媽的「岩燒蜂蜜蛋糕」，呼籲大家踴躍訂購，拿來慰勞辛苦的媽媽。
伊甸台中烘焙庇護工場主任陳素梅表示，今年推出新產品「岩燒蜂蜜蛋糕」，上層乳酪經過再次炙燒，不同風味的蜂蜜蛋糕，吃起來甜而不膩，適合當小點心食用，60元銅板價相當親民是送給媽媽的一項好選擇。另「轉捐贈」的方案所訂購的蛋糕，送給其他的弱勢媽媽，讓這些弱勢媽媽也可以過一個溫馨母親節。
伊甸烘焙師父李一苓表示，伊甸學員用心製作產品，目前有4位學員擁有丙級烘焙證照可獨立完成製作「岩燒蜂蜜蛋糕」，從揉麵糰、塑型到烘焙完成，學員有信心靠專業品質，跟一般烘焙業者競爭。今年目標1千盒，目前訂單僅3成，呼籲大眾踴躍訂購。
庇護工場人員指出，今年特地推出300元「奶油櫻桃派」由濃郁的奶油搭配櫻桃派肉餡，而250元「典藏蛋糕」外酥內軟、內層綿密、擁有多層次的口感，兩款吃起來非常幸福甜蜜。
(中時)
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