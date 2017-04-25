台東農改場園藝入門班 培育新世代農業人才
為傳授新農園藝栽培技術及了解園藝產業需具備之基礎知識，台東區農業改良場今日起舉辦為期3天的「農民學院-園藝入門班」課程，參加的學員年齡平均35歲，有年輕化的趨勢，為農業注入新活力。
台東區農改場25至27日，舉辦為期3天的「農民學院-園藝入門班」課程，共計30名學員前來參訓，場長陳信言表示，此次參訓的學員有多位是30多歲，對農業有興趣的年輕人，可望為農業注入新活力。
這次的園藝入門班課程，包括台東場園藝作物研發成果現況、有機農業概述、園藝作物產業概述、農場經營策略經驗分享、作物病蟲害防治概述、花卉設施栽培與介紹，蔬菜栽培入門、果樹介紹及簡易栽培管理、農業機械介紹、作物合理化施肥、農業資訊與諮詢等，課堂中學員們與講師互動熱絡。
(中時)
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