三民二分局「護老交通安全專案」 籲老人家勿任意穿越車道

三民二分局三民二分局推出「護老交通安全專案」 籲老人家勿任意穿越車道。（柯宗緯翻攝）

高雄市警局發現，65歲以上老年人發生交通事故死亡有逐年攀升現象，尤其以清晨4至6點、6至8點時段發生最多，為有效維護高齡者行路交通安全，三民二分局辦理「護老交通安全專案」宣導，期能避免是類交通事故發生。

「護老交通安全專案」重點除在於「保護」、「保障」高齡者清晨外出駕駛機車、騎自行車或步行至社區附近公園、校園、周邊運動、散步之交通安全維護，並「提醒」、「保護」高齡者隨時注意來車。

三民第二分局分局長朱宗泰籲請所有民眾，多關心、多提醒家中長輩，如清晨、天色昏暗視線不明外出時，宜穿著顏色鮮明衣服或配戴反光飾物，騎乘自行車亦應加裝LED閃光燈或反光標誌，以加強警示效果。

並叮嚀高齡長者外出運動時，應儘量靠路邊行走，穿越道路時應走行人穿越道（斑馬線），未劃設行人穿越道路段，應先看清左右無來車時再迅速通過等安全用路觀念，以確保通行安全。

(中時)