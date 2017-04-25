2歲童與7月嬰反鎖在家 警消急救援

2歲女娃把自己和7個月大的弟弟反鎖在家，隔著鐵門大哭，心急如焚的母親找鎖匠開鎖失敗後，請警消協助破門。（蔡依珍翻攝）

2歲女娃把自己和7個月大的弟弟反鎖在家，隔著鐵門大哭，心急如焚的母親找鎖匠開鎖失敗後，請警消協助破門。（蔡依珍翻攝）

呂姓婦人今早下樓到公寓大門取掛號信，沒想到返回住處，驚見2歲的女兒把鐵門關上、由內反鎖，請來鎖匠也打不開，加上房內還有7個月大的男嬰，急得像熱鍋上螞蟻，警消接獲求救電話，將鐵門上的欄杆撬開，手伸進去解開三段鎖，終解除危機，讓呂婦感激不已。

呂姓婦人育有2女1子，獨自在家帶小孩，一早8點多，聽聞郵差按電鈴，帶著3歲的大女兒從2樓住處下到1樓大門取掛號信，上樓後驚見原來敞開的鐵門，竟被貪玩的2歲二女兒關上、上鎖，連忙請來鎖匠，但三段式的鐵鎖無法輕易解開，鎖匠也無可奈何，折騰數十分鐘後，呂婦不得不報警求救。

桃園警分局中路所巡邏警員劉漢文和吳啟瑞獲報趕抵現場，發現小女娃蹲在門後大哭，呂婦說女兒關上鐵門後，無法依照指示重新開鎖，沙發上還有一個7個月大的男嬰，大聲呼叫都無聲無息，擔心沒人看顧會翻身摔落或溢奶噎住，心急如焚。

消防隊獲報也到場，在呂婦同意下撬開鐵桿柵欄，再以手伸進去成功解鎖，化解危機，「獲釋」的女娃連忙緊抱媽媽不願放手，男嬰也乖乖躺在沙發上，呂婦頻頻感謝警、消的協助，對於孩子頑皮勞師動眾感到抱歉，允諾日後會多注意。

(中時)