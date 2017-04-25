強化執勤效能！ 高雄警局實施破窗訓練
有鑒於警方執行攔檢時，常有喝酒開車民眾拒絕配合稽查情形發生，為提升警方盤查效能並兼顧執法方式及目的，高雄市三民二分局實施破窗提升組合警力威力訓練，將破窗尾蓋發給第一線外勤員警使用，並讓員警親自演練。若遇顯有犯罪之虞且拒絕盤查之可疑對象，可迅速、有效達成任務。
俗話說「工欲善其事、必先利其器」，內政部警政署統一採購製發「破窗尾蓋」，可裝置在鋼質警棍底部，一旦遇到緊急情況，必要時，就能與使用車窗擊破器般，以尾蓋尖點敲擊車窗玻璃邊緣，可輕易地擊破車窗，還能勾除破裂車窗玻璃，相較之下比使用槍械或其他警械還有效，更可降低使用槍械或其他警謝可能產生的風險。
以往員警單純使用木棍或一般警棍，花費巧勁都未必能夠順利擊破車窗，這次配發的「破窗尾蓋」，優點是輕巧、方便攜帶，且勾槽結構設計，僅需短短數秒甚至瞬間就能擊破、勾除玻璃。
三民二警分局分局長朱宗泰表示，員警執勤使用「破窗尾蓋」能夠更安全、有效地遂行任務，因此特地舉行破窗尾蓋演練，讓員警透過實際操作，了解使用之技巧，強化員警打擊犯罪的能力。
(中時)
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