暴氣事件後 鄭凱文掛帥戰富邦悍將

鄭凱文暴怒事件後，先發對決富邦悍將。(本報資料照)

中信兄弟鄭凱文前次先發對戰統一獅，因情緒失控遭驅逐出場，經過沉澱過後，他將在25日掛帥對戰富邦悍將，盼能率領球隊奪得3連勝，而悍將先發倪福德雖轉先發後皆投不滿5局，不過上周止敗的悍將如今也奪得2連勝，氣勢不容小覷。

鄭凱文19日對戰統一獅一役，因不滿好球帶失控暴怒，遭驅逐出場後還把球丟上觀眾席。不過事件幾天後，他透過臉書公開道歉，表示自己不會再犯。而他此役前，本季僅對戰過富邦1次，前次先發繳出7局無失分的好投奪勝。倪福德此役則要試圖跨越「5局魔咒」，本季還未有對兄弟的紀錄。

(中時電子報)