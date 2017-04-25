留住人才 建國國中女排奪全國賽銅牌
北港北辰國小女排隊20年來幾乎穩居全國第一強隊寶座，人才卻隨畢業而流失，學區建國國中獲縣府支持，老師逐一懇託家長留人，終於成女排隊承接選手，不到2年就摘下全國國中聯賽銅牌，縣長李進勇下午特地到校恭賀嘉勉球員。
建國國中校長林吉城說，北辰國小女排隊幾乎包辦每年全國大賽冠軍，擁有「金牌球隊」封號，可是一畢業，隊員都被外縣市搶走，宛如為人作嫁，對雲林是一大損失，2年前縣府補助修繕球場，並將教室改為宿舍，曾是排球員的總務主任黃基津像苦行僧，一一遊說小球員家長。
黃基津苦口婆心終於說動家長，為北港留住12位選手，有了國中承接國小球員，反吸引台北和屏東的人才流來雲林加入該球隊。
李進勇、北港鎮長張勝智等下午專程前往學校道賀。李進勇感謝師長為雲林留住人才，強調該球隊在資源有限下，去年連拿2次縣賽冠軍並摘下全國華中盃銀牌，這次又在全國最高賽事中告捷，實在難能可貴。
議員蔡岳儒是校友，特地號召為該球隊成立後援會，希望地方力挺自己的球員為雲林爭光。
教練吳明恒指出，該隊由國一、二生組成，對手泰半國三生，仍力克強敵，以些微成績和冠亞軍賽撐身而過，隊長許苑芸及隊員吳佩茹獲最佳球員獎，創下雲林縣國中排球歷來最佳紀錄。
另位教練施妗霓說，最佳舉球員謝靖瑩賽前因腹膜炎開刀，靜養沒幾天仍勇敢上陣，精神可嘉，明年有信心為雲林奪下第一面金牌。
(中時)
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