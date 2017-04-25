特生中心「路殺社」 狂犬病防治功臣

農委會特有生物研究中心於2011年8月，在社群媒體臉書成立公開社團「路殺社」，蒐集、紀錄在各地道路死亡的野生動物身影與大體標本，並彙整成資料庫，成為分析路死熱點、野生動物種類、疾病等重要科學依據，更是2013年台灣爆發狂犬病疫情防治的功臣。特生中心25日也特別公布5年的具體成果，截至2016年，「路殺社」提供的鼬獾大體已經占全台受檢鼬獾超過半數。（鄧博仁攝）

特有生物研究中心助理研究員林德恩指出，鼬獾（手中標本）平常很少會有人注意，但在狂犬病爆發期間，卻意外發現，平常很少看到的物種，卻常常在路上死亡，經過和獸醫師討論後，且進一步追蹤檢查，抽絲剝繭，才知道狂犬病在台灣捲土重來。（鄧博仁攝）

圖為鼬獾標本。 （鄧博仁攝）

農委會特有生物研究中心於2011年8月，在社群媒體臉書成立公開社團「路殺社」，蒐集、紀錄在各地道路死亡的野生動物身影與大體標本，並彙整成資料庫，成為分析路死熱點、野生動物種類、疾病等重要科學依據，更是2013年台灣爆發狂犬病疫情防治的功臣。特生中心25日也特別公布5年的具體成果，截至2016年，「路殺社」提供的鼬獾大體已經占全台受檢鼬獾超過半數。

(中時)