喵星人變鎮店寶！貓奴住進這裡準融化

別府溫泉新玉旅館愛撒嬌的「牛奶」獲得招牌貓第一名。（樂天旅遊提供）

天童溫泉松伯亭AZUMA莊的「Mai醬」會表演空中抓點心。（樂天旅遊提供）

伊豆高原小飯店fromage「Candy」會提供趴肩磨蹭服務。（樂天旅遊提供）

湯西川溫泉平家之庄「虎鬚」肥嘟嘟的模樣很討喜。（樂天旅遊提供）

Yuki會跟好友狗狗一同找客人玩耍。（樂天旅遊提供）

日本人愛貓，許多觀光景點與店家也以貓為招牌，讓貓奴遊客趨之若鶩，這些可愛不償命的喵星人成為媒體寵兒或者出寫真集，與明星偶像沒兩樣，像是和歌山縣貴志站的貓站長「小玉」以及「二代玉」，為車站與和歌山帶來無限旅遊商機，簡直就是真「貓」版的招財貓。許多日本旅館也因館內養的可愛貓咪而意外受到歡迎，讓不少貓咪們奠定其「招牌貓」的鎮店地位。

樂天旅遊訂房網公布十大網友票選旅館招牌貓，49隻招牌貓競爭激烈，各別使出專長，有的按摩撒嬌，有的提供趴肩磨蹭服務，還有的大秀拳腳功夫，前五名分別介紹如下。

第一名「牛奶」最佳按摩師：「牛奶」是大分縣別府溫泉新玉旅館招牌貓，不太喜歡被人觸摸，但擅長用圓圓的腳掌幫客人按摩，按摩時的認真表情吸引了大批粉絲造訪，被暱稱是最讓人融化的「牛奶按摩師」。除了牛奶之外，館內還有超過40隻的「款待貓咪」，並有3間貓咪房出租。

第二名「Mai醬」會迎賓的貓咪女將：山形縣松伯亭AZUMA莊的「Mai醬」會出門迎接客人，「女將」的穩重姿態常被住客稱讚，工作之餘，Mai醬最愛吃烤海苔，到春天會進行拿手的捕蟲運動來減肥。松伯亭AZUMA莊設有源泉溫泉、山形牛料理的山菜鄉土料理。

第三名「Candy」貓舞台感十足：住在靜岡縣伊豆高原小飯店Fromage的「Candy」會在客人晚餐後與兩隻貓咪同伴互動，並表演拿手好戲「超級跳躍」和「趴肩磨蹭服務」，最近正挑戰空中抓點心。旅館提供使用龍蝦及紅金眼鯛等豪華海鮮的伊豆料理，並有外湯供房客選擇。

第四名「虎鬚」就是愛人摸：位於櫔木縣湯西川溫泉平家之庄胖胖的「虎鬚」，最愛坐在客人膝蓋上，被摸就會搖搖自己的短尾巴，因此常被客人懷疑是披著貓皮的狗。旅館是古民家的住宿風格，可在圍爐餐廳中享用吃到飽，還有10種溫泉巡禮。

第五名「Yuki」會打拳：擅長對逗貓棒使出超高速貓咪拳的「Yuki」，是鹿兒島縣農家民宿ニャンバーワン的快樂貓咪，若住客把房間隔扇稍微打開一點點的話，招牌貓Yuki與招牌狗Myuu就會直接來找客人抬槓，牠們也會不時在庭園或田地等各處出沒。旅館使用自家有機蔬菜，提供質樸的鹿兒島料理，也開放住客體驗採收蔬菜。

(中時)