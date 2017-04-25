姐弟戀毒鴛鴦　特殊鑰匙圈藏毒

警方逮捕持有槍毒的蘇女和她的劉姓男友。（陳鴻偉翻攝）

劉嫌將毒品藏放在糖果盒、球型鑰匙裡。（陳鴻偉攝）

34歲毒販劉志偉與36歲蘇姓女友，在永和地區販毒，平時槍不離身，還將毒品藏在特殊的球型鑰匙圈內，大安警方經多日追查，昨前往永和某日租套房，逮捕這對毒鴛鴦，起獲1把改造貝瑞塔手槍、13發子彈，以及90多公克安非他命、13公克海洛因，全案依毒品、槍砲罪送辦。

警方指出，劉嫌前科40多條，都與毒品有關，因吸毒開銷太大，近年才開始販毒，劉為避免查緝，將毒品放在鑰匙圈、糖果盒中，與女友晝伏夜出，2嫌被捕後否認販賣，表示毒品都是自己買來吃的，槍枝則辯稱是友人寄放，警方除將2嫌送辦外，另擴大追查槍、毒的來源。

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(中時)