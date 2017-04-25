網路「環景」服務 不出門也能逛奇美博物館

奇美博物館拍攝google環景畫面，就連平常遊客到不了的頂樓露台都能一目了然。（奇美博物館提供）

奇美博物館推出環景服務，上網就能看遍館內外風景，圖為提琴展區。（奇美博物館提供）

奇美博物館以西洋藝術為主要蒐藏方向，讓民眾不用出國，就能在台南親近西方藝文之美，如今更做到讓民眾不用出門，也能觀賞博物館典藏品！為帶給大眾更好的美學教育，也實踐創辦人許文龍「分享」理念，奇美博物館推出「環景」新服務，民眾上網即可盡享720度走逛奇美博物館，不出門也可一窺博物館之美。

奇美博物館耗時10個月，完成720度環景拍攝，完整呈現常設展廳館藏，副館長廖婉如說，開館以來雖吸引大批遊客參觀，但仍有不少民眾仍無法親自前來一遊，為了讓更多人看見奇美典藏，館方不斷思考如何提供門檻更低、更便利的觸及方法。

此次推出的環景新服務，邀請Google街景授權團隊進行館內外Google環景拍攝，公開全部常設展廳，民眾只要上奇美博物館官網，或到Google地圖網頁尋找奇美博物館，就能進行720度瀏覽，若手機下載「街景服務」APP，戴上Cardboard VR眼鏡觀看，還能享受身歷其境的藝術旅程。

但她也提醒，環景畫面公開不代表館內開放拍照，目前仍是禁止攝影，主要是維持參觀品質及安全，尤其，許多展品未加裝玻璃罩，若民眾因拍照不慎碰撞展品，導致作品損傷，反而得面臨賠償壓力。

(中時)