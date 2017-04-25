鋅安公司初步查核 尚無發現鋼聯原料流用飼料情事

嘉縣農業處赴鋅安公司查核，尚無發現鋼聯原料流用飼料情事。（縣府提供）

嘉縣農業處赴鋅安公司查核，尚無發現鋼聯原料流用飼料情事。（縣府提供）

嘉縣農業處赴鋅安公司查核，尚無發現鋼聯原料流用飼料情事。（縣府提供）

嘉縣農業處赴鋅安公司查核，尚無發現鋼聯原料流用飼料情事。（縣府提供）

嘉縣農業處赴鋅安公司查核，尚無發現鋼聯原料流用飼料情事。（縣府提供）

嘉縣農業處赴鋅安公司查核，尚無發現鋼聯原料流用飼料情事。（縣府提供）

有關媒體報導台灣鋼聯公司處理含集塵灰廢棄物回收的工業用氧化鋅，賣給嘉義縣義竹工業區鋅安工業股份有限公司，可能因此導致雞蛋戴奧辛污染事件等情節，因鋅安公司領有農委會所核發的氧化鋅飼料製造登記證，縣府分別於24日和今25日派員赴鋅安公司查核實際生產情況，初步查核發現鋅安暫無違反飼料管理法，除採樣送驗外，將持續比對進出貨等發票與單據相關資料，以釐清是否有工業用原料流用至飼料情形。

縣府農業處表示，24日下午接獲農委會指示，即刻赴鋅安公司查核實際生產情況，經查發現鋅安公司所生產的氧化鋅產品，工業用佔95%，飼料用佔5%，所購入的鋼聯公司粗氧化鋅係供於工業用氧化鋅（橡膠用）的原料，至於飼料用氧化鋅原料則購自其他原料商。

經現場查核結果，鋅安公司飼料及工業原料與成品均分別儲放，相關產品包裝皆標示清楚，明顯區隔不同用途，目前縣府已當場請公司提供相關進出貨證明及發票等資料，以進行後續勾稽比對，而鋅安公司人員也積極配合調查，已提供許多單據供農業處人員比對。

另為求慎重起見，縣府今上午已派員至鋅安公司採樣，並送農委會指定的檢驗單位檢驗戴奧辛與重金屬等成分，檢驗報告預估2周後出爐。

(中時)