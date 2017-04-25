直徑大如5元硬幣　安定蘆筍好粗勇

安定蘆筍近期進入採收旺季，農民以露天栽種的蘆筍相當新鮮、粗壯，直徑可達5元硬幣大小。（萬于甄攝）

安定區農會為幫助農民推廣蘆筍，今年與10戶農民簽訂2公頃契作，銷售給台灣各知名餐廳。（萬于甄攝）

台南安定以盛產蘆筍聞名，近期進入採收旺季，安定區農會為幫助農民推廣蘆筍，與10戶農民簽訂2公頃契作面積，生產的蘆筍上市前也需經過逐批檢驗，確保蘆筍無農藥殘留，要讓消費者吃到最新鮮、在地天然的國產蘆筍。

每年4月清明節後就是安定蘆筍的產期，安定因鄰近曾文溪，特有的砂質地相當適合栽種蘆筍，目前約有30公頃的栽種面積，每年每公頃平均年產量可達6000公斤；去年因颱風雨水多，讓安定蘆筍產量大受到影響，僅採收2個月就結束。

不過，安定蘆筍可說是相當粗勇，直徑可達5元硬幣大小，安定區農會供銷主任王气每表示，契作的蘆筍可分2種等級，平均直徑都有1.2公分以上，1.2至1.5公分契作價每公斤約180元，1.5公分以上價格可達220元，而一般蘆筍每公斤也有80元上下，價格都相當不錯。

王气每也說，今年較無大雨侵襲，蘆筍採收時間、產量應會比去年增加，目前蘆筍進入採收季節，今年與10戶農民契作約2公頃，推廣至台灣各地知名連鎖餐廳、燒烤店等，出貨前，農會也利用自行購置的農藥殘留檢驗機，逐批檢驗，為消費者食安把關。

全台南蘆筍面積約有102公頃，其中安定、將軍、西港栽種面積較大宗，但安定蘆筍多以露天種植為主，而將軍則多以溫室栽種，各有不同的特色，但與進口蘆筍相比，各農會都說，本地蘆筍的風味，非進口蘆筍能比擬，歡迎民眾多加選購。

(中時)