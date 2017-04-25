改裝機車噪音擾民 三重警強力取締

三重警分局24日晚間偕同監理及環保單位實施聯合稽查，針對改裝車輛加強攔查、取締。（譚宇哲翻攝）

三重警分局24日晚間偕同監理及環保單位實施聯合稽查，針對改裝車輛加強攔查、取締。（譚宇哲翻攝）

改裝機車噪音擾民事件頻傳，新北市三重警分局24日於執行「取締酒後駕車兼防制危險駕車專案」，偕同監理及環保單位於重新路實施聯合稽查，針對改裝車輛加強攔查、取締，共告發無照駕駛1件、改裝高音喇叭1件、改裝排氣管（噪音）8件。

三重警分局表示，去年汽、機車改裝排氣管違規移請環保局檢驗計有3484件，光是昨晚執行「取締酒後駕車兼防制危險駕車專案｣，共告發無照駕駛1件、改裝高音喇叭1件、改裝排氣管（噪音）8件，而今年從1到3月也累計違規改裝達457件。

警方提醒，汽、機車輛如有不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新臺幣（以下同）2400元以上9600元以下的罰款。至於改裝排氣管部分，除違反「噪音管制法」外，還可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下的罰款。

(中時)