水湳經貿園區打造「綠呼吸」地下停車場

水湳經貿園區地下停車場將於5月完工，設計採光天井鋪綠色植生牆讓地下室產生良好對流通風，彷彿進到植物園令人心曠神怡。（張妍溱攝）

「水湳經貿園區地下停車場」完工後提供812席汽車停車位及522席機車停車位，周邊將規劃總量6000個汽車停車格。（張妍溱攝）

市長林佳龍（右二）與地方人士視察「水湳經貿園區地下停車場」內低碳汽車充電座及親子停車格等設施。（張妍溱攝）

「好通風！」別於地下停車場悶熱令人無法呼吸，台中市水湳經貿園區地下停車場將於5月完工，設計採光天井鋪綠色植生牆讓地下室產生良好對流通風，彷彿進到植物園令人心曠神怡。智慧型停車場管理系統引導民眾快速尋車，市長林佳龍今天視察讚揚，將是台灣第一個申請公共工程金質獎的智慧地下停車場。

抽風機全年備而不用，亦能維持空氣品質良好，施工單位表示，地下面積12259平方公尺設計6座細長的採光天井，產生良好的對流通風，尤其車輛進出可依照活塞原理進行通風換氣；另在停車場內裝置一氧化碳濃度偵測器，一旦濃度到達30~50ppm時即啟動機械排氣。

「水湳經貿園區地下停車場」，長210公尺、寬58公尺，開挖深度達15公尺，高低落差達3公尺，屬狹長形停車場；完工後提供812席汽車停車位及522席機車停車位，周邊將規劃總量6000個汽車停車格，提供園區及周邊居民使用，解決停車需求。

交通局長王義川指出，未來採多卡通收費方式、車位在席偵測系統等，結合交通局「臺中e停車」APP，透過手機隨時查詢場內停車資訊；場內也可利用尋車導航系統，快速引導至停放處，並利用停車雲等服務，進階e化系統，落實智慧便民目標。

(中時)