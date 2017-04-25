捐款箱太大塞不進衣服，笨賊被逮

許女偷竊愛心捐款箱卻因太大塞不進自己的衣服，被店員發現報警。（潘建志翻攝）

有竊盜前科的許女，日前在屏東內埔鄉1家彩券行，假借買彩券，竟著趁店員不注意時竟偷竊愛心捐款箱，不料捐款箱太大塞不進自己的衣服內，想要放回原處，被眼尖的店員發現並立刻報警，警方趕到後將其逮捕。

警方調查發現，許女以此種手法，已在潮州、內埔地區成功行竊兩次，才會食髓知味再犯，沒想到竟因捐款箱太大破功。不過許女2次行竊只得手187元，因此背上2個竊盜罪名，實在得不償失。

警方訊後將許女依竊盜罪移送偵辦，並擴大清查是否尚有其他商家受害。

(中時)