就愛網路亂留言 才被罰5萬又嗆殺警
網路留言要小心，日前一名網友在台南市長賴清德臉書上散布禽流感不實疫情的貼文，遭動保處依法重罰5萬元；案件剛落幕，警方昨日發現他又在臉書上留言嗆殺警，引起警民恐慌，台南市刑大現已掌握相關事證，後續將傳訊該名網友到案說明。
台南禽流感近日稍稍降溫，但仍在防疫期間，動保處對於禽場禽隻狀況絲毫不敢馬虎，4月初一名網友卻在市長賴清德的臉書上寫到「新化區養鴨場感染禽流感，全場撲殺就地掩埋」，引起賴清德注意，下令動保處查證。
動保處人員根據網友指證的地址前往勘查，卻發現該處是台南市警察局新化警分局所在地，且鄰近的養鴨場飼養之鴨隻均健康良好，未發現有異常死亡情形，證實為民眾在網路散布不實謠言，動保處協請警方找出該名網友，依動物傳染病防治條例重罰5萬元。
禽流感疫情胡謅留言剛到一段落，24日又有網友在臉書新聞連結下方留言嗆殺台南警方，引起警民恐慌，經台南市刑大科偵隊搜查後，發現留言的網友似乎與散布不實疫情是同一位，目前已掌握相關事證，後續將傳訊該位民眾到案說明，其恐涉及社會秩序維護法及恐嚇。
據了解，該網友四處在網路上亂留言，且字句處處針對新化警方，員警私下表示，其是地方上出名的頭痛人物，時常到警分局大聲嚷嚷，看到他也相當無奈。
(中時)
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