僑生及加新移民佔4分之1強 萬能工商成國際學校

嘉義縣萬能工商這幾年招收很多越南僑生，迎向國際化。（呂妍庭攝）

嘉義縣萬能工商這幾年招收很多越南僑生，迎向國際化。（呂妍庭攝）

嘉義縣萬能工商這幾年招收很多越南僑生，迎向國際化。（呂妍庭攝）

嘉義縣萬能工商今首次舉辦國際教育周活動。（呂妍庭攝）

因應少子化，嘉義縣萬能工商自104學年度開始前進越南，招收當地越南僑生，目前全校越南僑生277人，加上215位新住民子女，新移民之子加上東南亞僑生比例已佔全校學生4分之1強，校方預計明年僑生將超過500人以上，成名符其實的國際學校。

為鼓勵本地和僑生相互了解，互相學習包容，校方今上午首次舉辦國際教育周活動，透過越南、泰國等國服走秀、舞蹈表演和飲食體驗，讓在地生了解國情的差異。校方表示，這些越南僑生因僑委會的加值計畫，以3+4年的概念來台念書，像學生高中屬建教合作，大學是產學合作，未來工作出路不用擔心，所以大家呷好逗相報，一個拉一個，姐妹、兄弟都在萬能念書很常見。

(中時)