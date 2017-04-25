淡海輕軌施工 淡金路本周實施交維管制

淡水淡金路本周實施夜間交維管制。（譚宇哲翻攝）

淡水淡金路本周實施夜間交維管制。（譚宇哲翻攝）

新北市捷運局公告淡海輕軌綠山線交維措施，淡水區淡金路即日起至30日止晚間9點過後實施交維管制，南下往台北方向道路全面封閉，北上往三芝方向道路則實施南下車道調撥，捷運局表示，管制時間皆持續至隔日6至7點，提醒趕時間的民眾及早改道行駛。

淡海輕軌工程26日至30日交維公告：

4月26日晚間10時至隔日上午6時，淡金路(新市一路至北新路段)，南下車道封閉，北上車道調撥。

4月27日晚間9時至隔日上午6時，淡金路(中正東路至坪頂路段)，南下車道封閉，北上車道調撥。

4月28日晚間10時至隔日上午7時，淡金路(中正東路至坪頂路段)，南下車道封閉，北上車道調撥。

4月29日晚間10時至隔日上午7時，淡金路(中正東路至坪頂路段)，南下車道封閉，北上車道調撥。

4月30日晚間9時至隔日上午6時，淡金路(中正東路至忠愛街段)，南下車道封閉，北上車道調撥。

(中時)