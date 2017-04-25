國考入闈可望納責任制 記者出國採訪、禮儀師再等等

勞動部今天召開勞動基準審議委員會，討論記者出國採訪、禮儀師、國考入闈者是否納入責任制，估計影響約2000名勞工，勞動部會後表示，委員認為，記者、禮儀師兩者工作範圍與內容，仍須蒐集意見，但國考入闈者確實有需求。

俗稱「責任制」的《勞基法》第84條之1，規定經勞動部核定公告行業，勞資雙方可自行約定工作時間、例假、休假等勞動條件，不受勞基法規範，也無須一例一休或7休1等，僅有勞動契約須經由地方主管機關審閱。

「新聞不該用肝換！」媒體工會成員今天上午齊聚勞動部前怒吼，要求「官資不要聯手、基準不能放水」。工會理事長鄭一平表示，84條之1明文規範工作者須為監督、管理人員、監視性或間歇性工作者，記者資格根本不符合。

「現在有多少奧運新聞是由官方發出、由台北編譯後製？」他說，如今進入數位時代，媒體作業時間已縮短許多，根本不需要責任制，否則不僅造成媒體業勞動權益持續探底，且未來資方再出現其他「疑難雜症」，恐繼續加開後門。

台北市產業工會也表示，責任制法令漏洞，加上主管機關忽視，勞工陷入過勞處境，呼籲勞動部檢討責任制適用行業，別讓勞工「做到死、操到死」，淪為次等勞工。蔡英文總統曾承諾立法縮減責任制適用工作者，應儘快檢討責任制。

勞動部官員會後指出，今邀集勞資雙方諮詢，針對記者出國採訪，勞資雙方對於適用責任制必要性進行陳述，但勞資雙方仍對於工作內容有不同認知。

官員指出，資方主要認為，派到國外採訪記者有時由於國際賽事，可能長時間待在國外工作、採訪，無法符合勞基法工時規定，因此提出申請；但勞方認為，此為人力調度問題，記者採訪也不如資方所言，需要長時間工作。

由於勞資雙方認知落差頗大，委員認為應再蒐集意見、實際了解狀況後，再評估進行相關討論，如有需求將再擇期繼續諮詢審議，目前還不到指定階段。

至於禮儀服務人員，工作範圍界定須更詳加確認，今天有代表提出如個案管理人、助理人員，並說明其工作特殊性，但仍需討論適用責任制必要性。

官員表示，考選部針對國家考試入闈工作，技工、工友與其他適用勞基法的臨時人員，提出過去曾適用責任制，因此再度申請，委員認為，闈內確實無法替換人員，基本上入闈後並不太能夠離開闈場，確實可以給予特殊安排。

勞動部指出，聽取委員意見後，有需要將再深入了解、蒐集意見，後續才會有相關作業或進入預告程序，預告程序仍是蒐集意見階段，依法制程序進行。

(中時)