台鐵27日改點增班 高鐵轉乘更便利

為提升旅客搭乘雙鐵轉乘接駁便利性，台灣高鐵與台鐵局共同合作，台鐵時刻表將於4月27日（四）起改點，大幅增加停靠高鐵站的班次，減少旅客雙鐵接駁的時間。預計台鐵改點後，將使高鐵南港、新竹、苗栗、台南、左營等各站的雙鐵轉乘接駁更加省時便利。

高鐵表示，為方便屏東地區旅客轉乘高鐵，台鐵15班自強號列車將增停新左營站，並將2班原終點站為高雄站的自強號列車，延長行駛至屏東站。

調整之後，高鐵南下列車抵達左營站的班次，有八成以上可於20分內完成轉乘，其中29班南下直達左營的列車，更可於15分鐘以內完成轉乘台鐵列車至屏東、潮州等地區。

自本周四起，台鐵列車往返花蓮地區停靠南港站之自強號（含太魯閣號及普悠瑪號），將由現行每週21班大幅增加至197班，台鐵於南港站的列車總停靠班次（含對號及非對號列車）每周達1,436班。如此由宜蘭、花蓮北上轉乘高鐵的旅客，可就近於南港站轉搭高鐵各班次列車南下，節省轉乘時間。

此外，本次台鐵改點，也針對已接駁高鐵的六家支線、沙崙支線與豐富站，微幅調整37班區間車時刻表，以方便旅客於雙鐵轉乘接駁。為強化兩鐵之間的轉乘便利性，台鐵此次改點，讓旅客搭雙鐵可以輕鬆省時更便利。

(工商)