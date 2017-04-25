犒賞媽媽 南紡購物中心母親節台南推獨家好康
想好母親節要送媽媽什麼禮物嗎？母親節檔期進入白熱化，南紡購物中心27日至5月15日舉辦「我的超級媽咪」母親節檔期活動，營運長江文凱說，每位媽媽都很偉大，今年推出許多美妝保養、名牌包、家電用品好康，有鑑於往年消費者反應母親節大餐難訂，今年也希望業者多開發餐點，犒賞每位媽媽吃大餐。
母親節檔期向來是百貨公司兵家必爭之地，南紡購物中心母親節活動本周四開跑，全館至指定店櫃消費滿5000元即送500元商品抵用券，首4日使用南紡會員FUN卡、聯名卡及參加滿額集點活動，滿額再贈400元現金回饋，最高可享18%高額回饋率。
此外，今年特別推出「指定業種 再加碼」、聚餐優惠、買COACH送COACH活動，犒賞媽咪們一年辛勞。
江文凱表示，南紡購物中心開幕至今，已邁入第3年，今年特別推出母親節聚餐優惠，要讓民眾享受珍貴的天倫時光，他感性說，母親是家庭的重心，很多手足各奔東西，但逢母親節一定會團聚，這一天大家一起吃頓好料，格外珍貴。
(中時)
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