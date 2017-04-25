領養美國短毛貓未按時回報 飼主提告侵占

陳姓女子因搬家緣故，於2016年9月22日透過友人協助，將兩隻美國短毛貓送養給王姓女子，並約定須帶貓咪結紮、按時拍照回報，後陳女在王女的臉書上發現短毛貓產下2隻貓咪，認為王女失信，要求王女還貓又遭拒，憤而提告侵占。新北地檢檢視Line紀錄，確定貓咪為送養關係，加上陳女撤告，王女獲不起訴處分。

(中時)