戴忠仁解惑 為何關渡宮會供奉印度神？
關渡宮是台灣北部最古老的媽祖廟，擁有340年歷史，其古佛洞奉祀千手觀音、廿八位護法神等，其中一尊是。許多人都不清楚這尊婆藪仙人來歷，前主播戴忠仁就在節目《國寶檔案》中解密，稱婆藪仙人其實是古印度婆羅門教的神明之一。
戴忠仁日前去高雄採訪「曲陽白石佛像展」時，看到一個手上抓著鳥的雕像，他說這就是古印度神話中的婆藪仙人。婆藪仙人原來是一位國王，雖然出家成為仙人，卻因為同意殺生而下地獄，後來佛教經典用他的故事以警示大眾不可殺生，當然他也皈依了佛祖。
婆藪仙人在中國早期都出現於壁畫，戴忠仁指出，這件正在高雄佛陀紀念館展出的北齊作品，可能是目前已知中國佛像雕刻紀錄中，年代最久遠的婆藪仙人，「這個原為婆羅教的仙人也因為中國人包容性特強，使婆藪仙人又演變成為道教崇敬的神明,所以出現在台北市的關渡宮。」
此外，戴忠仁也將在節目中告訴大家，雖然佛經有雙佛並坐的紀錄，但是「二佛並坐」的佛像全世界只有中國獨創，而且二佛分別是一位太后和皇帝的象徵。戴忠仁主持「東方維納斯的故鄉專輯」將在本月27日週四晚間11點人間衛視播出。
(中時電子報)
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