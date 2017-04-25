發展海洋教育 屏東2高中生將前進新加坡受訓
屏東縣東港高中近年致力發展海洋教育，已連5年利用寒假時間在屏東海生館舉辦營隊培養學生生態觀，近期成效見卓，不僅學校成為教育部科普教育「珊瑚礁大使」計畫的新夥伴，高一生宋昌諺、高三生陳諭玲還獲選為大使之一，7月將到新加坡受訓。
「科學與生態的結合想必很有趣。」即將到新加坡受訓16天的宋昌諺說，從小就對科技科學相當有興趣，國一時曾到美國參加機器人比賽，而後接觸到海洋教育時，發現海洋生態的接觸面很廣，例如利用科技研發導覽機器人等，因此相當期待這次的海外交流。
陳諭玲則說，爸爸有在家中養珊瑚，所以對珊瑚礁生態略知一二，加上姊姊對珊瑚礁大使計畫有憧憬，因此姊妹倆攜伴參加，而在決選研習營時，被分配到「藥妝用珊瑚，主要以化學為基礎」的報告組別，當下相當驚艷珊瑚的用處之廣，對珊瑚再度加深興趣。
生物老師邱靜玟說，雖然東港漁業相當發達，但就海洋教育而言仍有發展空間，許多學生在生態方面接觸有限，可能是習慣成自然而忽視了一些將來可能會面臨的生態問題，因此學校近年極力推廣海洋教育，盼透過地利之便增加學生對土地的認同感。
「學生的經驗傳承相當重要。」她強調，除了讓學生在課程中學習到海洋生態認知外，同學間或學長姐的影響也很重要，例如大家都相當期待宋昌諺和陳諭玲海外受訓歸國後，會帶來什麼與課堂教材上不一樣的認知衝擊。
(中時)
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