失智阿嬤逐戶敲門想回家 員警安全送返家

阿嬤走在大街上，沿路敲門欲進入屋內，行為古怪引來民眾報案。（呂妍庭翻攝）

員警帶著老阿嬤挨家挨戶問有沒有人認識她。（呂妍庭翻攝）

員警帶著老阿嬤挨家挨戶問有沒有人認識她。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣布袋分局過溝所警員蔡承諭、警員蔡偉峻日前執行勤區查察勤務時，接獲民眾報案，指有一名怪異老婦在附近沿路敲門欲進入屋內，請求警方幫忙，員警前往時，發現老阿嬤70多歲，身材十分矮瘦，問她姓名，家住何哪裡？阿嬤卻講得支支吾吾，始終無法表達自己身分及所住何處，再詢問家中電話，仍一概不知，只一直說好像住附近。

因實在問不出頭緒，員警只好扶著老阿嬤漫步街頭，挨家挨戶問有沒有人認識阿嬤？經好心居民指引，得知阿嬤應該住在布袋鎮中安里，員警心中十分雀喜，慶幸阿嬤沒走遠，僅離家500多公尺。

但回來到中安里，員警仍靠逐戶詢問，才找到阿嬤家，當警方將老阿嬤護送到家時，阿嬤的先生因四處找老婆沒找到，已急得像熱鍋上螞蟻，看到老妻安全返家，阿公直道謝，透露阿嬤患有失智及帕金森氏症等疾病，但自己要外出工作，無法照護她，只能把她獨留在家，沒想到太太竟偷跑出門，結果卻找不到回家的路，所幸有員警幫忙，否則後果不堪設想。

(中時)