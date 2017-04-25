龍德家商跆拳選手 3人同上國立體大

苑裡鎮龍德家商學生林昀詰、蔡曜輿、劉宗霖今年3人同時錄取國立體育大學技擊運動技術系，創下學校紀錄，也是打破體育學院少數單一科系錄取多名同校學生的慣例，其中蔡曜輿因得失心重，過去最好的紀錄僅是縣長盃金牌，但甄選時被大學教練相中潛力，讓他得知錄取第一志願時，忍不住喜極而泣。

龍德跆拳道教練王界仁說，校隊成立迄今21年，也只有在2001、2014時曾各有1名學生錄取體育大學，今年一口氣有3個上榜，他歸功於選手給自己的目標都很明確，努力打比賽，學生的好表現讓校方與有榮焉，也是鼓勵學弟妹繼續堅持就有機會圓夢。

學生劉宗霖過去在賽事上展現天分，也是金牌常勝軍，在全國青少年跆拳錦標賽59公斤量級中獲得冠軍，在國手選拔賽中也取得國手資格，這次踢進第一志願，他很謙虛稱感謝教練栽培。

選手林昀詰也曾拿下全國青少年錦標賽73公斤量級冠軍，在世界青少年錦標賽國手選拔賽中拿下銀牌，對於自己在國際賽中缺席，他一度覺得遺憾，不過後來放榜後確定大學可以繼續練拳，他對大學生涯深感期待。

「看到錄取通知就像收到驚喜」，蔡曜輿個頭高瘦，教練形容他有時候太想贏，得失心太重，反而比賽時會露出破綻，但基礎功很扎實，他說自己過去最好的成績僅在縣長盃，能在國手選拔賽中被大學教練看見，讓他又驚又喜，未來將不負期望，打出更好的表現。

(中時)