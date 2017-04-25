調解會場地擁擠 委員遴聘條件盼透明
桃園市各區調解委員，因為法規限制，必須設在區公所，不過市議員陳治文、萬美玲、黃景熙、林俐玲等多人提出空間不足，互相干擾下會影響調解品質；另外，對於調解委員遴聘也希望要有一套辦法，法務局長周春櫻表示，空間需與各區公所協調，至於委員遴選，除考量學經歷，還會將名單送給地檢署及法院。
包括陳瑛、葉明月、呂淑真、李柏坊等人表示，區公所調解空間不足，讓民眾備感困擾，不管是車禍或是民事等糾紛，雙方調解都需要時間，多位議員指出，也因為協調時都很靠近，聲音恐會影響其他人，造成干擾。
以桃園區調解委員會為例，原本的空間過於狹小，根本容納不下，還要到外面空間擺桌開會，在開放空間調解，民眾是抱怨連連，希望可以改善，目前大溪區調解委員會已經搬遷到較寬廣的空間。
(中時)
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