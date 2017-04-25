騎士逆向騎車 遭蘆竹警查獲騎贓車

蘆竹分局南崁派出所警員謝博淵、許亞楠21日下午在轄區內巡視勤區狀況時，發現前方機車騎士未戴安全帽且逆向行駛，進行攔查，殷姓男子說，因為騎乘贓車，看到警察巡邏經過，為了躲警察才會逆向，不料卻因此害自己洩了底，直呼有夠倒楣。

(中時)